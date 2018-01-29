Песков назвал «кремлевский доклад» попыткой повлиять на выборы в России

Готовящийся в Вашингтоне «кремлевский доклад» в Москве считают прямой и очевидной попыткой повлиять на выборы президента в России. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы действительно считаем, что это (публикация доклада — прим. «Ленты.ру»), собственно, прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние. Мы не согласны с этим, и мы убеждены, что никакого влияния не будет», — ответил он.

В декабре 2017 года Атлантический совет (американская неправительственная организация) сообщил о намерении администрации президента США Дональда Трампа представить Конгрессу список высокопоставленных российских чиновников и связанных с ними бизнесменов.

Ожидается, что доклад обнародуют 29 января, он составлен в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций». В список, предположительно, войдут 50 человек, вместе с членами семей — до 300. По словам бывшего главного координатора санкционной политики Госдепа США Дэниела Фрида, это не означает автоматическое попадание под санкции, но увеличивает риск.

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