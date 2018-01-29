Россия решила подразнить США перед санкциями

Министерство финансов России анонсировало новый выпуск евробондов (государственных облигаций) в преддверии новых санкций со стороны США. О намерении выпустить бумаги сообщил заместитель министра финансов Сергей Сторчак, сообщает ТАСС.

В Конгрессе США 29 января должны представить «кремлевский доклад» — список российских высокопоставленных чиновников и близких к ним бизнесменов, а также проект документа, по которому санкции могут распространить на государственный долг России.

На этом фоне российский Минфин планирует эмиссию нового выпуска государственных облигаций. «У нас есть информационный консультант, который уже получил задание работать над проспектом эмиссии. Самое сложное — это адекватно отразить в новом проспекте эмиссии новое состояние российской экономики», — отметил Сторчак.

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При этом замглавы Минфина не видит причин для беспокойства, по его словам, ведомство надеется на хороший спрос на долговые бумаги развивающихся рынков. «Приходит новый руководитель ФРС США, будет меняться политика. Может быть, в этой связи нужно поспешить», — сказал чиновник.

В 2018 году Минфин намерен выпустить евробонды на 3 миллиарда долларов, столько же разместили годом ранее. Министр финансов Антон Силуанов в декабре 2017-го утверждал, что власти планируют выпустить облигации весной-осенью 2018 года, тогда Москва планировала успеть до введения новых ограничений.

Риски новых санкций оценили в швейцарском финансовом холдинге UBS Group, который рекомендовал всем инвесторам воздержаться от вложений в российские бумаги.

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