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Госдеп опубликовал новый список попадающих под санкции российских компаний

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Госдепартамент США опубликовал в пятницу, 27 октября, список организаций из России, ведение бизнеса с которыми для американских компаний будет грозить санкциями.

​В новый перечень вошли 39 предприятий, концернов и компаний, включая «Калашников», «Ростех», «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Сухой», «МиГ», «Туполев»,«Алмаз-Антей», Уралвагонзавод и ряд иных.

Также в списке значатся шесть силовых структур и разведывательных ведомств. Среди них — Федеральная служба безопасности (ФСБ), Служба внешней разведки (СВР) и Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ). Кроме того, в перечень включены «Специальный технологический центр», «Цифровое оружие и защита» (ЦОР), а также автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО «ПО КСИ»).

В ночь на пятницу о грядущем введении санкций написала газета The New York Times. Официальные лица в Белом доме пояснили, что санкции планируется ввести и против ряда лиц в США, которые, несмотря на предупреждения, не прекратили деловых связей с ранее попавшими под ограничения российскими организациями. Официальное объяснение новых санкций — ответ на действия России в Восточной Европе и вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.

О составлении нового списка 24 октября объявила официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Нойерт.

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