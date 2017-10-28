Посол России в Вашингтоне отказался бояться новых американских санкций

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал новые антироссийские санкции, которые могут быть введены США. Слова дипломата приводит РИА Новости.

«Все стремления использовать эти санкции против России, против нашего президента, они однозначно обречены на провал. Мы не боимся санкций. Мы выживем», — сказал Антонов.

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«Но я твердо убежден, что когда мы вместе с американцами будем вместе, мы сумеем победить любого врага», — добавил он.

Также Антонов напомнил, что Москва хочет развивать равноправные и прагматические отношения с Вашингтоном. «Поле для взаимодействия огромное, богатое. Все зависит только от политической воли наших уважаемых коллег из США», — указал посол и выразил надежду, что Россия и США смогут реализовать все имеющиеся планы по развитию двусторонних отношений.

В ночь на пятницу газета The New York Times опубликовала список организаций, против которых Соединенные Штаты собираются ввести ограничения. В него вошли 33 российских компании. Среди них «Сухой», «Туполев», «МиГ», «Калашников», «Ижмаш» и «Рособоронэкспорт».