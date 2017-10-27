США приготовились ввести санкции против ФСБ и 33 оборонных компаний России

Список организаций, против которых Соединенные Штаты собираются ввести ограничения, включает ФСБ, ГРУ, СВР. Об этом со ссылкой на документ сообщает газета New York Times.

В список также вошли 33 российских оборонных компании. Среди них «Сухой», «Туполев», «МиГ», «Калашников», «Ижмаш» и «Рособоронэкспорт». Список передан администрацией Трампа на рассмотрение Конгресса в четверг.

Как пояснили официальные лица в Белом доме, санкции планируется ввести и против ряда лиц в США, которые, несмотря на предупреждения, не прекратили деловых связей с ранее попавшими под ограничения российскими организациями.

Официальное объяснение новых санкций — ответ на действия России в Восточной Европе и вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.

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Как пишет New York Times, новый список был составлен в ответ на давление нескольких членов Конгресса от Демократической и Республиканской партий, недовольных слишком мягкой, по их мнению, позицией Белого дома в отношении РФ.

О составлении нового списка 24 октября на брифинге перед журналистами объявила официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Нойерт.

