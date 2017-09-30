Трамп назначил Тиллерсона куратором исполнения санкций против России

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, которым распределяются полномочия по введению санкций против России, Ирана и КНДР. Документ опубликован на сайте Белого дома.

В частности, госсекретарю Рексу Тиллерсону поручается курировать ряд санкций в отношении России. Речь идет о законодательном закреплении санкций, введенных при предшественнике Трампа Бараке Обаме из-за конфликта на Украине, а также из-за приписываемых Москве кибератак на американские политические организации.

Кроме того, глава Госдепа уполномочен принимать решения об отказе в выдаче виз лицам, которые «наносят ущерб кибербезопасности» от имени правительства России.

Материалы по теме Расширение хамства Как закон о противниках Америки бьет по экономике России и ЕС

Также Тиллерсон будет отвечать за применение новых ограничений против российских финансовых организаций, которые были введены из-за «вмешательства» в дела Украины.

Другие статьи должны курировать министр финансов Стивен Мнучин и директор национальной разведки Дэн Коутс. Мнучин уполномочен отвечать за применение санкционных мер, которые вводятся за распространение коррупции в России.

Кроме того, Мнучин и Тиллерсон будут применять ограничения против лиц, которые снабжают оружием сирийские власти.

Государства-члены ЕС, США а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Москва ввела запрет на экспорт продовольствия из большинства стран, которые поддержали антироссийские санкции. Отмену рестриктивных мер Запад увязывает с выполнением Москвой минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины.

Москва заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. Кроме того, в России подчеркивали, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.

2 августа Трамп подписал закон о новых ограничительных мерах в отношении России. Новый закон предусматривает, в частности, сокращение до двух недель максимального срока финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 60 дней — компаний нефтегазового сектора.