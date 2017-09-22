Обозначены сроки действий антироссийских санкций США

Санкции США против России будут действовать дольше срока полномочий президента Дональда Трампа. Вероятно, они останутся в силе при следующих двух-трех президентах. Об этом в пятницу, 22 сентября, заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, передает РИА Новости.

«Нам кажется, что цель этого документа — отношения между Конгрессом и истеблишментом с одной стороны и президентом — с другой. Ограничения, скорее, нацелены на личность, чем на администрацию. Думаю, что следующие два-три президента будут иметь с ним (с законом — прим. «Ленты.ру») дело», — приводит агентство слова Родзянко.

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Глава AmCham также заявил, что после введения новых санкций мало что изменилось, помимо ограничений в сроках предоставления финансирования для банков и энергетических компаний.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых ограничительных мерах в отношении России. Новый закон предусматривает, в частности, сокращение до двух недель максимального срока финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора.