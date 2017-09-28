Теффт признал бесполезность санкций США в отношении ситуации на Украине

Бывший посол США в России Джон Теффт дал интервью газете «Коммерсантъ», в котором рассказал о проблемах в российско-американских отношениях.

Он указал, что Вашингтон будет готов отменить свою часть санкций против России при прогрессе в разрешении ситуации в Донбассе, но пока что стороны даже не приблизились к этой цели.

При этом Теффт отметил, что антироссийские санкции США не привели к кардинальному изменению ситуации на Украине. «Тем не менее я считаю, что Россия заплатила серьезную цену за свои силовые действия в отношении Украины. Прежде всего, это сказалось на ее доступе к финансовым рынкам. Но об этом вам лучше спросить у российских бизнесменов, которые непосредственно сталкиваются с этими проблемами», — добавил дипломат.

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Также он полагает, что между Евросоюзом и США не существует раскола по вопросу политики в отношении России. «Да, есть разногласия, но я не погружен в переговоры между американскими и европейскими официальными лицами и не могу комментировать их. Но между США и нашими союзниками всегда есть какие-то разногласия, будь то в рамках НАТО, в отношениях с ЕС или на двустороннем уровне. И это абсолютно нормально. (...) С ЕС у нас сейчас действительно разные подходы к вопросам торговли и ряду других тем. Но о расколе по вопросу России речь не идет», — рассказал Теффт.

Государства-члены ЕС, США а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Москва ввела запрет на экспорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Отмену рестриктивных мер Запад увязывает с выполнением Москвой минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Этот документ, в частности, предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также проведение конституционной реформы в республике.

Москва заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. Также в России подчеркивали, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.

