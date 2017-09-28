В посольстве США в России сообщили об отъезде Теффта

Посол США в России Джон Теффт завершает свою службу в России. Утром в четверг, 28 сентября, он улетает из Москвы. Об этом агентству РИА Новости сообщили в американской дипмиссии.

Дипломат возглавлял американскую дипмиссию в России в течение трех лет. На этом посту он сменил Майкла Макфола.

Теффт — карьерный дипломат, проработавший на разных должностях в Госдепартаменте на протяжении 45 лет. По его словам, по истечении своей миссии в Москве вместе с женой Мариэллой они уйдут на пенсию.

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Как ожидается, следующим послом США в России станет 57-летний Джон Хантсман. В 1992-1993 годах он занимал пост посла США в Сингапуре, в 2005-2009 годах был губернатором Юты, в 2009-2011 годах — послом Соединенных Штатов в Китае. В 2011-м объявлял о намерении участвовать в президентских выборах в качестве кандидата от Республиканской партии, однако позднее выступил в поддержку Митта Ромни.

В ходе предвыборной гонки в 2012 году Хантсман активно критиковал политику «перезагрузки» в отношениях России и США, которую проводила администрация президента Барака Обамы. По его утверждению, Вашингтон делал вид, что Москва является для него большим партнером, чем есть на самом деле, и преуменьшал степень угрозы со стороны России.

Во время избирательной кампании 2016 года Хантсман критиковал Дональда Трампа, однако в итоге поддержал его кандидатуру.

