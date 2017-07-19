Reuters назвал имя возможного посла США в России

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть Джона Хантсмана на должность после США в России. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает Reuters, ссылаясь на чиновника Белого дома.

Как отмечает источник Reuters, официальное подтверждение этой информации может последовать в течение нескольких часов.

О возможном назначении Хантсмана на должность посла США в России 8 марта сообщило издание Politico.

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57-летний Хантсман в 1992-1993 годах занимал пост посла США в Сингапуре, в 2005-2009 годах был губернатором Юты, в 2009-2011 годах — послом Соединенных Штатов в Китае. В 2011 году объявлял о намерении участвовать в президентских выборах в качестве кандидата от Республиканской партии, однако позднее выступил в поддержку Митта Ромни.

В ходе предвыборной гонки в 2012 году Хантсман, как отмечает ТАСС, активно критиковал политику «перезагрузки» в отношениях России и США, которую проводила администрация президента Барака Обамы. По его утверждению, Вашингтон делал вид, что Москва является для него большим партнером, чем есть на самом деле, и преуменьшал степень угрозы со стороны РФ.

Во время избирательной кампании 2016 года Хантсман критиковал Дональда Трампа, однако в итоге поддержал его кандидатуру.

В настоящее время послом США в Москве является Джон Теффт, он занимает этот пост с 2014 года. 4 июля стало известно, что он завершит свою работу в России в начале осени.