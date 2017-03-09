Российский сенатор отказался считать русофобом возможного посла США в Москве

Главу Атлантического совета, бывшего губернатору штата Юта Джона Хантсмана, который может стать послом США в Москве, нельзя назвать русофобом. Такое мнение в четверг, 9 марта, высказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Лентой.ру».

«Он человек, который будет исходить из американских национальных интересов, а также из тех указаний, которые ему будут давать государственный департамент и лично президент», — сказал сенатор.

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Климов отметил, что Хантсман уже имел деловые отношения с Россией. «Нам прагматики нужны в наших отношениях, а не идеологи», — подчеркнул он, добавив, что президент США Дональд Трамп окружается себя людьми утилитарных взглядов.

Парламентарий также отметил, что действующий посол США в Москве Джон Теффт «был замечен в цветных революциях». «Он совершенно точно не улаживал российско-американские отношения», — резюмировал сенатор.

Ранее в четверг член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя кандидатуру Хантсмана на должность посла в России, заявил, что Трамп набирает в свою команду людей, которые не хотят улучшения отношений между странами.

8 марта газета Politico сообщила, что Трамп предложил Хантсману стать послом в России. Политик пока не дал официальный ответ.

Джон Хантсман является членом Республиканской партии. С 2005 по 2009 год занимал должность губернатора Юты. С 2009-й по 2011-й служил послом США в КНР. Джон Теффт занимает пост посла США в России с 2014 года.