Посол США Теффт завершит российскую миссию в начале осени

Посол США в России Джон Теффт завершит работу в Москве в начале осени. Об этом во вторник, 4 июля, заявила заместитель главы дипмиссии Линн Трейси, выступая на приеме по случаю Дня независимости США, передает корреспондент «Ленты.ру».

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Трейси также зачитала обращение госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона, в котором он поблагодарил посла за многолетнюю службу.

В свою очередь Теффт заявил, что «будет скучать по друзьям, которые появились и были здесь, в России». «Мы вас не забудем», — сказал он. Как отмечает РИА Новости, «спасибо и до свидания» 67-летний дипломат добавил по-русски.

Теффт занимает пост посла США в России с 2014 года.

В марте ряд американских СМИ сообщил, что президент Дональд Трамп предложил бывшему губернатору штата Юта Джону Хантсману возглавить дипмиссию США в России.