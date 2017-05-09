Посол США призвал россиян и американцев сплотиться за правое дело

Посол США в России Джон Теффт призвал россиян и американцев сплотиться за правое дело, последовав примеру своих дедов и прадедов, воевавших во Второй мировой войне. Об этом говорится в посте дипломата в «Живом Журнале», опубликованном во вторник, 9 мая.

Теффт отметил, что одним их наиболее ярких и трогательных образов после прожитых в России лет для него стало шествие «Бессмертного полка», ежегодно проходящее в День Победы.

«Видя, как десятки тысяч россиян идут под взорами стольких ушедших героев, вспоминаешь о том, каких человеческих потерь стоила Вторая мировая война и что особенно высокую цену заплатили народы Советского Союза. Как для россиян, так и для американцев эти ветераны — мужчины и женщины, которых мы знали, — наши родные, память о которых всегда в наших сердцах. Но, к сожалению, время неумолимо. С каждым годом наших ветеранов остается все меньше и меньше», — написал он.

В связи с этим посол призвал помнить не только самих «героев и жертвы, принесенные ими», но и то, ради чего все это делалось. По его словам, эти люди боролись не только за свой дом и семью, но и «за идею мира и свободы во всем мире». «За эту мечту по-прежнему стоит бороться, и мы можем работать вместе над ее осуществлением, если выберем этот путь, — так же, как это сделали много лет назад наши отцы, деды и прадеды», — заключил Теффт.

Соединенные Штаты оказывали помощь Советскому Союзу практически с самого начала Великой Отечественной войны. С ноября 1941 года по решению президента Франклина Рузвельта в СССР начали поставляться американская военная техника, имущество и продукты питания. Тем не менее союзный договор между двумя державами так и не был подписан. Они были союзниками на основе декларации Объединенных Наций от 1 января 1942 года. Летом того же года было заключено советско-американское соглашение о поставках военных технологий.