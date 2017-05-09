Песков прокомментировал отмену воздушного парада в Москве

Авиационную часть Парада Победы в Москве отменили исключительно из-за плохой погоды. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Для отмены полетов не нужно было приказа ни Верховного главнокомандующего, ни министра обороны: есть условия безопасности по метеоусловиям, когда военная авиация не может выполнять свои задачи», — заявил он, добавив, что облака были на высоте 150 метров над уровнем земли, «а авиация ниже 500 метров облачности, по условиям безопасности, лететь не должна».

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Ранее 9 мая в Минобороны также подтвердили, что воздушную часть парада отменили по причине нелетных погодных условий. Отмечалось, что это решение приняли в военном ведомстве. Самолеты и вертолеты, подготовленные к участию в параде, вернутся на аэродромы базирования.

Военный парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел 9 мая на Красной площади. В этом году в мероприятии приняли участие порядка 10 тысяч военных, 114 единиц наземной техники и 72 единицы авиации. Воздушную колонну должен был возглавлять самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четырех Ми-8.