Воздушный парад в Москве отменили из-за плохой погоды

Авиационную часть Парада Победы в Москве отменили из-за плохой погоды. Самолеты и вертолеты, подготовленные к участию в параде, вернутся на аэродромы базирования. Решение об отмене пролета авиатехники было принято в военном ведомстве, сообщает «Интерфакс».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Московском регионе принято решение об отмене участия авиации в Параде Победы на Красной площади», — сообщили в Минобороны.

Ранее из-за плохой погоды воздушная часть парада была отменена 24 июня 1945 года.