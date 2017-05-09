Главком Сухопутных войск оценил прохождение войск и техники в Москве

Главнокомандующий Сухопутных войск Олег Салюков высоко оценил прошедший Парад Победы в Москве, сообщает «Интерфакс». По мнению командовавшего парадом военачальника, расчеты и техника прошли практически без замечаний.

«То, что вы сегодня видели, — это итог многомесячной подготовки. Парадные расчеты прошли хорошо, техника прошла хорошо. Без замечаний практически», — заявил Салюков журналистам по окончании парада.

«Задачу мы выполнили, очень рады, что все получилось», — подчеркнул главком. Салюков отметил, что парад понравился также Верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

Традиционный Парад Победы прошел в Москве 9 мая 2017 года. По причине плохой погоды воздушная часть парада была отменена, подготовленная для него авиатехника вернулась на аэродромы базирования.