День гордости и памяти

По всей России отмечается День Победы, ставший главным национальным праздником, затмившим даже Новый год. 9 Мая сегодня больше, чем красный день календаря или семейный праздник. Это память о бесконечном героизме и жертвах нашего народа, объединившая большинство россиян. Каждый отмечает этот день по-своему — кто-то смотрит красочные и торжественные военные парады, кто-то выходит на улицу, надев пилотку с красной звездой, кто-то участвует в танцевальных и театральных представлениях, а кто-то посвящает этот день памяти своих предков. Памяти тех, кто дожил до дня, когда Юрий Левитан объявил о капитуляции гитлеровской Германии, и тех, кто внес вклад в приближение этого дня ценой своей жизни. О том, как празднуют россияне 9 Мая, — в подборке «Ленты.ру».

ГОРЖУСЬ И ПОМНЮ!!! ⚘⚘⚘ Я поддерживаю своих человеков! А они гордятся и помнят о подвиге, который совершили их дедушки!!! СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!!! A post shared by I'm cat Vanya Я кот Ваня (@vanya__cat) on May 8, 2017 at 3:39am PDT

День Победы!!!🇷🇺🎆 День Победы 9 Мая – Праздник мира в стране и весны. В этот день мы солдат вспоминаем, Не вернувшихся в семьи с войны. В этот праздник мы чествуем дедов, Защитивших родную страну, Подарившим народам Победу И вернувшим нам мир и весну! #9мая#деньпобеды2017#парад#салют#ветераны#дед#победа#салют#ура#вечнаяпамять#москва#нижнийновгород#nnov#краснаяплощадь#moscow#россия#госдума#кремль#fourseasons A post shared by 🌟Miss Anna Fed🌟Moscow🇷🇺 (@annetf555) on May 8, 2017 at 10:03pm PDT

Одни эмоции)) #краснаяплощадь #парадпобеды2017 #алабино A post shared by По всем вопросам 89266015339 (@alabino_parad) on May 8, 2017 at 8:31pm PDT

Мой дед - Знаменский Евгений Алексеевич. 91 год. Бодр и силен. Дошел до Берлина на своих двоих и бился до победного все 4 года Великой Отечественной Войны. Личность противоречивая и сложная, но подвиг его безусловен и неприкасаем. Огромное спасибо за мирное небо, свободу и возможность Жить! #победа#великаяпобеда#9мая#деньпобеды#великаяотечественнаявойна#война#ветераны#спасибодедузапобеду#дед#внук#ордена#парад#военный#армия#флот#гордость#помним#герой#будупомнить#краснаяплощадь#наснепобедить#сила#россия#страна#родина#подвиг#народ#солдат#война#май A post shared by Вова PULLER Платонов (@pullertv) on May 9, 2017 at 12:03am PDT

Герой нашей семьи!Дедушка (Вренев Василий Гуреевич,1926 г.р.)Дедуличка,СПАСИБО ТЕБЕ ЗА ВСЕ!!!Мы очень ГОРДИМСЯ ТОБОЙ!!!ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!!#Ветеран#ВОВ#Спасибо Вам за мирное небо# A post shared by Вренева Мария (@mvreneva) on May 9, 2017 at 1:02am PDT

Герои моей семьи - Кузьмин Александр Алексеевич Мурашев Михаил Егорович Терещенко Стефан Николаевич Куров Василий Николаевич Спасибо, Родные, за ваш Подвиг! #бессмертныйполк A post shared by Ольга Кузьмина (@kuzmummy) on May 9, 2017 at 6:22am PDT

#сднемпобеды#9мая#парадпобеды A post shared by алевтина савицкая (@alevtina.sav) on May 9, 2017 at 12:48am PDT

A post shared by @serezhadobro on May 8, 2017 at 5:17pm PDT

Всех с Днём Победы 🎉 Прямой эфир с красной площади🙃 Поедет после Искандера #парад2017 #ВОВ2017 #краснаяплощадь A post shared by Leyla Abramovich 🇦🇿 (@leyy.la) on May 9, 2017 at 12:18am PDT

С Днём Победы! Выезжаем на Поклонную гору поздравлять Ветеранов Великой Отечественной войны, а затем примем участие в Бессмертном полку! #9мая #деньпобеды #ура #россия A post shared by Yulia Pankratova (@yuliapankratova) on May 9, 2017 at 1:51am PDT