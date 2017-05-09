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День гордости и памяти

Как россияне празднуют свой главный национальный праздник

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

По всей России отмечается День Победы, ставший главным национальным праздником, затмившим даже Новый год. 9 Мая сегодня больше, чем красный день календаря или семейный праздник. Это память о бесконечном героизме и жертвах нашего народа, объединившая большинство россиян. Каждый отмечает этот день по-своему — кто-то смотрит красочные и торжественные военные парады, кто-то выходит на улицу, надев пилотку с красной звездой, кто-то участвует в танцевальных и театральных представлениях, а кто-то посвящает этот день памяти своих предков. Памяти тех, кто дожил до дня, когда Юрий Левитан объявил о капитуляции гитлеровской Германии, и тех, кто внес вклад в приближение этого дня ценой своей жизни. О том, как празднуют россияне 9 Мая, — в подборке «Ленты.ру».

Я понимаю что значит Победа Для ветеранов, познавших все беды Страшной войны, уцелевших надеждой, Что День Победы придёт неизбежно. Мы про войну только в книгах читали. Фильмы смотрели – и то замирали В ужасе, гневе и боли сердца. Вы не в кино, а в бою до конца. Насмерть стояли, спасая свою Родину, город свой, дом и семью. Все, что вам дорого, любо и свято, Что было в сердце любого солдата. Благодарить мы могли б неустанно. Разве затянутся прошлого раны? Ждут не хвалебных речей ветераны, А чтобы память была постоянной. Помни и ценим. Для нас вы – как звезды, Мир на Земле вашим подвигом создан. Вас поздравлять с Днём Победы готовы В праздники, будни, все снова и снова! #9мая#деньпобеды#великаяпобеда#спасибозапобеду

A post shared by Gulchehra Sharapova (@guli_sharapova) on

День Победы!!!🇷🇺🎆 День Победы 9 Мая – Праздник мира в стране и весны. В этот день мы солдат вспоминаем, Не вернувшихся в семьи с войны. В этот праздник мы чествуем дедов, Защитивших родную страну, Подарившим народам Победу И вернувшим нам мир и весну! #9мая#деньпобеды2017#парад#салют#ветераны#дед#победа#салют#ура#вечнаяпамять#москва#нижнийновгород#nnov#краснаяплощадь#moscow#россия#госдума#кремль#fourseasons

A post shared by 🌟Miss Anna Fed🌟Moscow🇷🇺 (@annetf555) on

Одни эмоции)) #краснаяплощадь #парадпобеды2017 #алабино

A post shared by По всем вопросам 89266015339 (@alabino_parad) on

Мой дед - Знаменский Евгений Алексеевич. 91 год. Бодр и силен. Дошел до Берлина на своих двоих и бился до победного все 4 года Великой Отечественной Войны. Личность противоречивая и сложная, но подвиг его безусловен и неприкасаем. Огромное спасибо за мирное небо, свободу и возможность Жить! #победа#великаяпобеда#9мая#деньпобеды#великаяотечественнаявойна#война#ветераны#спасибодедузапобеду#дед#внук#ордена#парад#военный#армия#флот#гордость#помним#герой#будупомнить#краснаяплощадь#наснепобедить#сила#россия#страна#родина#подвиг#народ#солдат#война#май

A post shared by Вова PULLER Платонов (@pullertv) on

Я хочу поздравить всех с праздником и поблагодарить ветеранов за их вклад в Великую Победу! О войне я знаю не только из книг и фильмов, но и из рассказов моих родственников. В нашей семье бережно хранятся боевые награды моих прадедов, которые отважно сражались на фронтах войны. Мои родители много рассказывали про их подвиги, мужество. Я горжусь ими! Всем на войне пришлось пережить много невзгод: смерть товарищей, родных, близких, ранения, голод, холод, страх. Вас брали в плен, мучили в фашистских лагерях, убивали и сжигали целыми деревнями. После войны Вы долго и упорно восстанавливали разрушенную страну, не зная отдыха и покоя!Но всё это было не напрасно! Мы благодарим всех солдат за мирное небо над головой, за то, что у нас есть будущее. С праздником! #деньпобеды #9мая #гордость #спасибозапобеду #спасибозамирноенебо #горжусьипомню #спраздником #ураураура

A post shared by Анастасия Канаева (@_nastik_0612) on

#сднемпобеды#9мая#парадпобеды

A post shared by алевтина савицкая (@alevtina.sav) on

A post shared by @serezhadobro on

Через несколько часов главное событие, к которому я и остальные в парадных коробках готовились долгое время, погода заставляет улыбаться ещё сильнее,пожелайте нам всем удачи. Смотрите прямую трансляцию, особое внимание на 1 коробку, 3 шеренгу, 4 человека с лучшей улыбкой! 😀😊 #парад#9мая #подготовкакпараду #деньпобеды #краснаяплощадь #армия#парадпобеды#алабино2017#великийпарад#russianarmy#armylife #army#ночнаямосква #ночнаятренировка #репетиция #репетицияпарада#ветераны#улыбка#живи#генеральнаярепетиция#7мая#люблюмоскву #краснаяплощадь#2к17#armywife#9мая#снегвмае#путин#москвасити#кострома#military#militarystyle

A post shared by Dmitriy Danilov (@dimasta__di) on

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