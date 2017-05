День гордости и памяти

ГОРЖУСЬ И ПОМНЮ!!! ⚘⚘⚘ Я поддерживаю своих человеков! А они гордятся и помнят о подвиге, который совершили их дедушки!!! СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!!!

A post shared by I'm cat Vanya Я кот Ваня (@vanya__cat) on May 8, 2017 at 3:39am PDT