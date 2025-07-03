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02:24, 3 июля 2025Интернет и СМИ

Пострадавший в Курской области китайский журналист рассказал о дальнейших планах

Пострадавший при ударе БПЛА журналист Юйгуан заявил, что продолжит освещать СВО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Китайский журналист Лу Юйгуан, пострадавший при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Курской области, заявил, что продолжит освещать ход специальной военной операции (СВО). Дальнейшими планами он поделился в беседе с РИА Новости.

«Если я уеду, то репортажи прекратятся (...) Без нас их будет некому готовить, ведь китайские СМИ в основном передают новости из вторых рук. Другие СМИ не работают на передовой, как мы. Поэтому зрители хотят видеть наши репортажи с фронта, всех очень интересует, что там происходит», — сказал Юйгуан.

26 июня в Кореневском районе украинские бойцы, используя FPV-дрон, сбросили взрывное устройство на участок местности, где работал Лу Юйгуан. Журналист был доставлен в больницу.

Позже появилась информация, что СК России возбудил уголовное дело из-за ранения китайского журналиста в результате удара беспилотника ВСУ под Курском.

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