Пострадавший в Курской области китайский журналист рассказал о дальнейших планах

Пострадавший при ударе БПЛА журналист Юйгуан заявил, что продолжит освещать СВО

Китайский журналист Лу Юйгуан, пострадавший при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Курской области, заявил, что продолжит освещать ход специальной военной операции (СВО). Дальнейшими планами он поделился в беседе с РИА Новости.

«Если я уеду, то репортажи прекратятся (...) Без нас их будет некому готовить, ведь китайские СМИ в основном передают новости из вторых рук. Другие СМИ не работают на передовой, как мы. Поэтому зрители хотят видеть наши репортажи с фронта, всех очень интересует, что там происходит», — сказал Юйгуан.

26 июня в Кореневском районе украинские бойцы, используя FPV-дрон, сбросили взрывное устройство на участок местности, где работал Лу Юйгуан. Журналист был доставлен в больницу.

Позже появилась информация, что СК России возбудил уголовное дело из-за ранения китайского журналиста в результате удара беспилотника ВСУ под Курском.

