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12:48, 27 июня 2025Силовые структуры

В России возбудили дело из-за удара дрона ВСУ по иностранному журналисту

СК: Возбуждено дело о теракте из-за удара дрона ВСУ по китайскому журналисту
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело из-за ранения китайского журналиста в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Дело возбуждено по пунктам «а, в» части 2 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Военные следователи уже назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень тяжести причиненного вреда здоровью.

26 июня в Кореневском районе украинские военные, используя FPV-дрон, сбросили взрывное устройство на участок местности, где работал корреспондент телекомпании Phoenix Лу Юйгуан. Журналист был доставлен в больницу.

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