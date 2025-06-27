В России возбудили дело из-за удара дрона ВСУ по иностранному журналисту

СК: Возбуждено дело о теракте из-за удара дрона ВСУ по китайскому журналисту

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело из-за ранения китайского журналиста в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Дело возбуждено по пунктам «а, в» части 2 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Военные следователи уже назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень тяжести причиненного вреда здоровью.

26 июня в Кореневском районе украинские военные, используя FPV-дрон, сбросили взрывное устройство на участок местности, где работал корреспондент телекомпании Phoenix Лу Юйгуан. Журналист был доставлен в больницу.