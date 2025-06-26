Журналист канала Phoenix из КНР пострадал при ударе дрона в Курской области

Журналист телеканала Phoenix из КНР получил ранение при ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Уточняется, что иностранный представитель прессы пострадал, готовя репортаж о мирных жителях, которые подвергаются атакам дронов ВСУ. Как добавил источник агентства, журналисту оказывают медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что корреспондент американского телеканала CNN Скотт Дженнингс, который стал свидетелем ракетной атаки на Израиль, раскрыл детали случившегося. Журналист рассказал, что при выходе из отеля увидел несколько ракет в небе и услышал сирены.

Перед этим стало известно, что снимавший репортаж в Израиле корреспондент американского телеканала Fox News Трей Йингст убежал в прямом эфире. Журналист был вынужден срочно укрыться от ракетного обстрела.