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21:01, 19 июня 2025Интернет и СМИ

Ставший свидетелем ракетной атаки в Израиле журналист раскрыл детали случившегося

Попавший под обстрелы журналист CNN Скотт Дженнингс раскрыл детали произошедшего
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Marc Israel Sellem / Globallookpress.com

Корреспондент американского телеканала CNN Скотт Дженнингс, который стал свидетелем ракетной атаки на Израиль, раскрыл детали случившегося. Отрывок со своим участием в телеэфире он опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дженнингс рассказал, что вышел из отеля и увидел несколько ракет в небе, а затем услышал сирены. После этого он быстро спустился в бомбоубежище, которое находилось прямо под отелем.

«Было несколько сюрпризов, которые, мягко говоря, я не ожидал во время поездки в Израиль», — подписал публикацию журналист. Дженнингс отметил, что в результате атак он не пострадал.

Ранее сообщалось, что снимавший репортаж в Израиле корреспондент американского телеканала Fox News Трей Йингст убежал в прямом эфире. Журналист был вынужден срочно укрыться от ракетного обстрела, который произошел во время обострения конфликта между Израилем и Ираном.

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