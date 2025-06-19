Ставший свидетелем ракетной атаки в Израиле журналист раскрыл детали случившегося

Попавший под обстрелы журналист CNN Скотт Дженнингс раскрыл детали произошедшего

Корреспондент американского телеканала CNN Скотт Дженнингс, который стал свидетелем ракетной атаки на Израиль, раскрыл детали случившегося. Отрывок со своим участием в телеэфире он опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дженнингс рассказал, что вышел из отеля и увидел несколько ракет в небе, а затем услышал сирены. После этого он быстро спустился в бомбоубежище, которое находилось прямо под отелем.

«Было несколько сюрпризов, которые, мягко говоря, я не ожидал во время поездки в Израиль», — подписал публикацию журналист. Дженнингс отметил, что в результате атак он не пострадал.

Ранее сообщалось, что снимавший репортаж в Израиле корреспондент американского телеканала Fox News Трей Йингст убежал в прямом эфире. Журналист был вынужден срочно укрыться от ракетного обстрела, который произошел во время обострения конфликта между Израилем и Ираном.