Снимавший репортаж в Израиле корреспондент убежал в прямом эфире

Репортер Fox News Трей Йингст убежал от обстрелов в Тель-Авиве в прямом эфире

Корреспондент американского телеканала Fox News Трей Йингст во время прямого эфира из Израиля был вынужден срочно укрыться от ракетного обстрела. На это обратило внимание издание The Mirror.

Инцидент произошел во время обострения конфликта между Израилем и Ираном, когда по Тель-Авиву, откуда вел свой репортаж журналист, были выпущены десятки баллистических ракет. Во время трансляции Йингст увидел падающие с неба снаряды, после чего убежал со своими коллегами в укрытие. Это попало в эфир.

Позднее репортер в своем аккаунте в социальной сети X написал, что они со съемочной бригадой смогли укрыться от обстрела под землей. В результате обстрелов Йингст не пострадал.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия. Иран ответил беспилотниками и баллистическими ракетами.