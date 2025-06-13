Израиль нанес превентивный удар по десяткам целей в Иране. Армия и тыл готовятся к масштабному ответу Тегерана

Израиль нанес превентивный удар по Ирану, в Тегеране прозвучали взрывы

Израиль нанес несколько воздушных ударов по Ирану. О начале атаки сообщил портал Axios, ее также подтвердил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

После упреждающего удара Израиля по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная и беспилотная атака на Израиль и его гражданское население Исраэль Кац министр обороны Израиля

Ранее телеканал ABC News сообщал, что израильские власти могут нанести удар по Ирану в ближайшие дни. По словам трех собеседников СМИ, им неизвестно, замешан ли Вашингтон в подготовке атаки.

Также стало известно, что власти Ирана разработали план ответного ракетного удара по Израилю в случае атаки с их стороны. Предполагается, что ответные меры будут включать использование сотен баллистических ракет.

В Израиле объявили режим чрезвычайного положения

Министр обороны объявил в Израиле режим чрезвычайного положения, по всей стране прозвучали сирены.

Аналогичное предупреждение выпустило командование тыла ЦАХАЛ. Там отметили, что Израиль может быть атакован тяжелыми ракетами, которые способны достичь любой точки страны. В стране запрещены все образовательные мероприятия и собрания, отменена учеба и работа, за исключением жизненно важных секторов.

Израильский аэропорт Бен-Гурион отменил ночные рейсы на фоне атаки, полетов не будет как минимум до утра, поскольку ожидается ответ со стороны Ирана.

Организация гражданской авиации Ирана приостановила работу аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране до прояснения ситуации.

Премьер Израиля назвал цель атаки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал цель ударов по Ирану. Он заявил, что Израиль нанес удар «в сердце иранской программы ядерного обогащения».

Мы нанесли удар в сердце иранской программы ядерного обогащения, мы нанесли удар в сердце иранской ядерной оружейной программы, мы атаковали главный объект Ирана по обогащению в Натанзе Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Политик отметил, что атака велась по иранским ракетным объектам. Он подчеркнул, что основной целью является устранение угрозы для Израиля. Операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».

В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что первый этап операции завершен. Газета Times of Israel со ссылкой на военных чиновников сообщала, что операция «Нация львов» может продлиться несколько дней.

В течение короткого времени десятки самолетов ВВС Израиля завершили первый этап операции, который включал нанесение ударов по десяткам военных целей, в том числе по ядерным объектам в разных районах Ирана пресс-служба ЦАХАЛ

Целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры, передает агентство Reuters со ссылкой на израильского военного чиновника.

Telegram-канал Shot отмечал, что жертвой удара мог стать начальник Генштаба иранской армии Мухаммед Бакари, однако официального подтверждения этой информации нет.

Кроме того, иранское новостное агентство Tasnim подтвердило, что в результате авиаудара лишился жизни командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами.

Как стало известно порталу Ynet, в Израиле начался призыв тысяч резервистов. Военных мобилизуют для критически важных подразделений: военно-воздушных сил, командования тыла, северного и центрального командований, военной разведки.

В нескольких провинциях Ирана прозвучали взрывы

Звуки взрывов были слышны в ряде провинций Ирана, в том числе в провинциях Керманшах и Лурестан. Об этом сообщило агентство Tasnim на фоне сообщений об авиаударах Израиля.

Телеканал Al Masirah обвинил израильских военных в ударах по жилым зданиям в Тегеране. В иранской столице были слышны звуки работы систем противовоздушной обороны (ПВО) и продолжающиеся взрывы. Местные СМИ публиковали кадры дыма, поднимающегося над городом.

Отмечается, что в результате атаки есть жертвы и раненые, их точное число на данный момент неизвестно.

Telegram-канал Israel Today опубликовал кадры удара по Натанзе, где расположены объекты по обогащению урана в Иране.

США отреагировали на атаку

Президент США Дональд Трамп принял решение созвать заседание кабинета министров после того, как Израиль нанес несколько ударов по Ирану, сообщает CNN со ссылкой на чиновников Белого дома.

Соединенные Штаты не имеют отношения к ударам по Ирану, приоритетом Вашингтона остается защита американских сил в регионе, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он отметил, что Израиль проинформировал Вашингтон о том, что, по его мнению, эта операция была необходима для самообороны.

Мы не имеем отношения к ударам по Ирану, и нашим высшим приоритетом остается защита наших сил в регионе Марко Рубио госсекретарь США

Президент США Дональд Трамп и его администрация приняли все необходимые меры для защиты американских сил, указал глава Госдепа. Он призвал Иран не посягать на интересы США и не наносить ущерб американскому персоналу.

Как отмечал ранее портал Axios, США обеспокоены тем, что противовоздушная оборона (ПВО) Израиля не выдержит ракетного удара Ирана, который будет нанесен в ответ на возможную атаку на ядерные объекты.

Издание пишет, что спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уткофф предупреждал о возможных массовых жертвах с израильской стороны в случае иранского ответа на удары по ядерным объектам.

Портал также приводит данные американской разведки о том, что у Ирана есть порядка двух тысяч ракет, способных нести заряд весом 900 килограммов и выше. Израиль находится в зоне досягаемости большинства из них.

