Трамп созвал заседание кабинета министров после ударов Израиля по Ирану

CNN: Трамп созывает заседание кабинета министров после ударов Израиля по Ирану

Президент США Дональд Трамп принял решение созвать заседание кабинета министров после того, как Израиль нанес несколько ударов по Ирану. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.

«Нам сообщили, что Дональд Трамп созывает сегодня вечером заседание на уровне кабинета министров в связи с этими превентивными ударами по Ирану», — рассказал журналист телеканала. По его словам, эту информацию ему передал чиновник из Белого дома.

Главной темой предстоящего заседания станет реакция США на атаку.

В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль атаковал Иран. В Тегеране прозвучало несколько взрывов. В Минобороны еврейского государства атаку назвали «превентивным ударом» и допустили, что исламская республика в скором времени ответит на него.