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03:37, 13 июня 2025Мир

Министр обороны Израиля заявил о нанесении превентивного удара по Ирану и допустил ответ

Министр обороны Израиля Кац сообщил о нанесении превентивного удара по Ирану

Фото: Ayal Margolin / Globallookpress.com

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении превентивного удара по Ирану и вероятности скорой ответной атаки иранской стороны, передает портал Axios.

«После упреждающего удара Израиля по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная и беспилотная атака на Израиль и его гражданское население», — сказал глава ведомства.

Аналогичное предупреждение выпустило командование тыла ЦАХАЛ. Там отметили, что Израиль может быть атакован тяжелыми ракетами, которые способны достичь любой точки страны. В стране запрещены все образовательные мероприятия и собрания, отменена учеба и работа, за исключением жизненно важных секторов.

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