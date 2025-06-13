Министр обороны Израиля заявил о нанесении превентивного удара по Ирану и допустил ответ

Министр обороны Израиля Кац сообщил о нанесении превентивного удара по Ирану

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении превентивного удара по Ирану и вероятности скорой ответной атаки иранской стороны, передает портал Axios.

«После упреждающего удара Израиля по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная и беспилотная атака на Израиль и его гражданское население», — сказал глава ведомства.

Аналогичное предупреждение выпустило командование тыла ЦАХАЛ. Там отметили, что Израиль может быть атакован тяжелыми ракетами, которые способны достичь любой точки страны. В стране запрещены все образовательные мероприятия и собрания, отменена учеба и работа, за исключением жизненно важных секторов.

