В Израиле допустили массированную атаку с востока на фоне ударов по Ирану

Командование тыла ЦАХАЛ допустило массированную атаку по Израилю с востока

Командование тыла ЦАХАЛ допустило массированную атаку по Израилю с востока на фоне ударов по Ирану, передает Times of Israel.

В стране запрещены все образовательные мероприятия и собрания, отменена учеба и работа, за исключением жизненно важных секторов. В армии напомнили об обязанности общественности следовать руководящим принципам, которые публикует командование, в целях обеспечения безопасности.

В командовании тыла отметили, что Израиль может быть атакован тяжелыми ракетами, которые способны достичь любой точки страны.

Ранее портал Axios сообщил, что Израиль нанес несколько ударов по Ирану. Масштабы и цели израильского удара на данный момент не ясны. Также пока неизвестно, наносятся ли удары по ядерной программе, или это упреждающие атаки на фоне безрезультатных переговоров Тегерана и Вашингтона.

До этого стало известно, что власти Ирана разработали план ответного ракетного удара по Израилю в случае атаки с их стороны. Предполагается, что ответные меры будут включать использование сотен баллистических ракет.

