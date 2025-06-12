New York Times: Иран разработал план ответного ракетного удара по Израилю

Власти Ирана разработали план ответного ракетного удара по Израилю в случае атаки с их стороны. Об этом сообщает New York Times.

Предполагается, что ответные меры будут включать использование сотен баллистических ракет.

Ранее стало известно, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране. При этом в Белом доме считают, что Иран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в Ираке.

До этого сообщалось, что все американские базы на Ближнем Востоке приведены в состояние полной боевой готовности. Пентагон ожидает потенциального удара со стороны Ирана в случае провала ядерных переговоров.

