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09:49, 12 июня 2025Мир

Иран разработал план ответного ракетного удара по Израилю

New York Times: Иран разработал план ответного ракетного удара по Израилю
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Власти Ирана разработали план ответного ракетного удара по Израилю в случае атаки с их стороны. Об этом сообщает New York Times.

Предполагается, что ответные меры будут включать использование сотен баллистических ракет.

Ранее стало известно, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране. При этом в Белом доме считают, что Иран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в Ираке.

До этого сообщалось, что все американские базы на Ближнем Востоке приведены в состояние полной боевой готовности. Пентагон ожидает потенциального удара со стороны Ирана в случае провала ядерных переговоров.

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