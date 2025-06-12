В США заявили о полной готовности Израиля к началу операции в Иране

CBS: Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране

Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране. Об этом сообщает CBS со ссылкой на американские источники.

Отмечается, что официальных лиц США проинформировали о готовности Израиля начать операцию в Иране. При этом в Белом доме считают, что Иран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в Ираке.

Ранее агентство Reuters писало, что Израиль на грани нападения на Иран, до этого осталось несколько дней. Великобритания предупредила все танкеры и другие суда оставаться наготове при пересечении Персидского залива.

До этого сообщалось, что все американские базы на Ближнем Востоке приведены в состояние полной боевой готовности. Пентагон ожидает потенциального удара со стороны Ирана в случае провала ядерных переговоров.