Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:01, 12 июня 2025Мир

В США заявили о полной готовности Израиля к началу операции в Иране

CBS: Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране. Об этом сообщает CBS со ссылкой на американские источники.

Отмечается, что официальных лиц США проинформировали о готовности Израиля начать операцию в Иране. При этом в Белом доме считают, что Иран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в Ираке.

Ранее агентство Reuters писало, что Израиль на грани нападения на Иран, до этого осталось несколько дней. Великобритания предупредила все танкеры и другие суда оставаться наготове при пересечении Персидского залива.

До этого сообщалось, что все американские базы на Ближнем Востоке приведены в состояние полной боевой готовности. Пентагон ожидает потенциального удара со стороны Ирана в случае провала ядерных переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Сербии отказался подписать осуждающую Россию декларацию по Украине. Вучичу не понравился пункт о санкциях против Москвы

    Российский аэропорт ограничил работу в целях безопасности

    Сбивавших камнями дроны россиян наградили

    Россия и США начали диалог о возобновлении авиасообщения

    В США заявили о полной готовности Израиля к началу операции в Иране

    Глава Минфина США ответил на вопрос о снятии Вашингтоном санкций с России

    Автовоз с тысячами авто продолжил гореть в Тихом океане спустя неделю

    Алаудинов заявил о росте желающих получить гражданство России среди пленных ВСУ

    Ракетную опасность объявили в Курской области

    В российском регионе объявили режим опасности атаки БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости