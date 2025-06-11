Все американские базы на Ближнем Востоке приведены в состояние полной боевой готовности

Все базы США на Ближнем Востоке приведены в состояние полной боевой готовности

Все американские базы на Ближнем Востоке приведены в состояние полной боевой готовности. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Пентагон ожидает потенциального удара со стороны Ирана в случае провала ядерных переговоров. На авиабазе США Эль-Дафра в ОАЭ началась эвакуация второстепенных сотрудников.

Также известно, что посольство Соединенных Штатов в Ираке готовится к эвакуации из-за возросших угроз безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что намерен уладить дипломатией политический кризис между Штатами и Ираном. Как пишет Axios, в разговоре с израильским премьером глава Белого дома подчеркнул желание разрешить проблему «с помощью переговоров, а не бомб».