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09:39, 11 июня 2025Мир

Трамп захотел уладить проблемы с Ираном с помощью переговоров

Axios: Трамп намерен уладить проблему Ирана «с помощью переговоров, а не бомб»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что намерен уладить дипломатией политический кризис между Штатами и Ираном. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает портал Axios.

«Трамп сказал Нетаньяху, что иранцы упрямы, и он разочарован их поведением, но считает, что их можно убедить заключить сделку, и хочет посмотреть, что произойдет на следующем раунде переговоров», — передает издание слова источников.

Как пишет Axios, в разговоре с израильским премьером Трамп подчеркнул желание разрешить проблему «с помощью переговоров, а не бомб».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США «серьезно нацелены» на заключение сделки с Ираном.

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