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03:48, 8 июня 2025Мир

В России оценили нацеленность США на заключение сделки с Ираном

Рябков: Россия отмечает серьезную нацеленность США на заключение сделки с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress

США «серьезно нацелены» на заключение сделки с Ираном. Об этом в интервью ТАСС сообщил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков. По его словам, Москва внимательно следит за контактами между представителями Соединенных Штатов и Ирана.

«Сам факт таких контактов — это серьезный сдвиг в общем контексте довольно напряженных событий вокруг иранской ядерной программы за последние годы», — заявил Рябков.

«Сегодня мы отмечаем куда более серьезную нацеленность Вашингтона на заключение с Тегераном договоренности на взаимоприемлемых условиях, которые позволили бы избежать кризиса, устранив подозрения и предубеждения в отношении мирного атома в Исламской Республике Иран», — добавил он.

При этом, как и в любых переговорах, не обходится без подводных камней и острых углов, указал Рябков. Тем не менее, судя по заявлениям из Ирана и США, вероятность выхода на нужный результат сохраняется, отметил дипломат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что эскалация напряженности вокруг Ирана чревата проблемами не только для Исламской Республики. Дипломат подчеркнула, что скатывание ситуации в полномасштабную конфронтацию обернется плачевными последствиями и для Ближнего Востока, и для всего мира.

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