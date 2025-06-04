Захарова предупредила о последствиях эскалации напряженности вокруг Ирана

Захарова: Эскалация напряженности вокруг Ирана чревата проблемами для всего мира

Эскалация напряженности вокруг Ирана чревата проблемами не только для Исламской Республики. С таким предупреждением в ходе брифинга выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат подчеркнула, что скатывание ситуации в полномасштабную конфронтацию обернется плачевными последствиями и для Ближнего Востока, и для всего мира. «Тем более с учетом глубокой зависимости мировой экономики от стабильных и непрерывных поставок энергоносителей из стратегически важного региона Персидского залива. Это чревато экологическими последствиями», — пояснила Захарова.

Ранее стало известно, что импульс переговоров по заключению новой ядерной сделки между США и Ираном сходит на нет. Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что новое предложение по ядерной сделке, представленное Тегерану в последние дни, является «несвязным и разрозненным».

США изменили позицию по вопросу обогащения урана в новом предложении. Оно предполагает, что США могли бы инвестировать в гражданскую ядерную энергетическую программу Ирана и присоединиться к консорциуму, который будет контролировать обогащение низкоактивного урана внутри Ирана в течение неопределенного периода времени.