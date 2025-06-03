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09:02, 3 июня 2025Мир

Иран раскритиковал новую ядерную сделку с США

CNN: Импульс переговоров по новой ядерной сделке США и Ирана сходит на нет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Импульс переговоров по заключению новой ядерной сделки между США и Ираном сходит на нет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на иранские источники.

Высокопоставленный иранский чиновник заявил изданию, что новое предложение по ядерной сделке, представленное Тегерану в последние дни, является «несвязным и разрозненным».

«Частный пессимизм контрастирует с публичным оптимизмом президента [США] Дональда Трампа, высказанным им на прошлой неделе относительно того, что администрация "очень близка к решению" [по Ирану]», — говорится в материале.

Как отмечает издание, США изменили позицию по вопросу обогащения урана в новом предложении. Оно предполагает, что США могли бы инвестировать в гражданскую ядерную энергетическую программу Ирана и присоединиться к консорциуму, который будет контролировать обогащение низкоактивного урана внутри Ирана в течение неопределенного периода времени.

Ранее Трамп ответил на слухи о том, что предложение США по ядерной сделке подразумевает разрешение на ограниченное обогащение Ираном урана на низком уровне в течение неопределенного срока. По его словам, потенциальная сделка не предусматривает обогащения Ираном урана ни в какой форме.

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