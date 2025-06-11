В США предрекли нападение Израиля на Иран через несколько дней

Reuters: Израиль на грани нападения на Иран, до этого осталось несколько дней

Израиль на грани нападения на Иран, до этого осталось несколько дней. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что посольство Соединенных Штатов в Ираке начинает экстренную эвакуацию дипломатов, также американские власти готовят вывоз своего персонала из Кувейта.

Великобритания предупредила все танкеры и другие суда оставаться наготове при пересечении Персидского залива.

Ранее сообщалось, что все американские базы на Ближнем Востоке приведены в состояние полной боевой готовности. Пентагон ожидает потенциального удара со стороны Ирана в случае провала ядерных переговоров.

До этого президент США Дональд Трамп во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что намерен уладить дипломатией политический кризис между Штатами и Ираном.