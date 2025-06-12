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03:41, 13 июня 2025Мир

Раскрыты опасения США относительно ответа Ирана на возможную атаку Израиля

Axios: США опасаются, что ПВО Израиля не выдержит ракетного ответа Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ayal Margolin / Globallookpress.com

США обеспокоены тем, что противовоздушная оборона (ПВО) Израиля не выдержит ракетного удара Ирана, который будет нанесен в ответ на возможную атаку на ядерные объекты. Опасения Вашингтона относительно ситуации между странами раскрыл портал Axios.

«США обеспокоены тем, что системы ПВО Израиля были бы не в состоянии выдержать ответ Ирана с применением сотен ракет», — говорится в материале.

Издание пишет, что спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уткофф предупреждал о возможных массовых жертвах с израильской стороны в случае иранского ответа на удары по ядерным объектам.

Портал также приводит данные американской разведки о том, что у Ирана есть порядка двух тысяч ракет, способных нести заряд весом 900 килограммов и выше. Израиль находится в зоне досягаемости большинства из них.

Ранее телеканал ABC News сообщал, что израильские власти могут нанести удар по Ирану в ближайшие дни. По словам трех собеседников СМИ, им неизвестно, замешан ли Вашингтон в подготовке атаки.

Также стало известно, что власти Ирана разработали план ответного ракетного удара по Израилю в случае атаки с их стороны. Предполагается, что ответные меры будут включать использование сотен баллистических ракет.

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