В США сообщили о возможном нападении Израиля на Иран

ABC News: Израиль может нанести удар по Ирану в ближайшие дни

Израильские власти могут нанести удар по Ирану в ближайшие дни. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

По словам трех собеседников СМИ, им неизвестно, замешан ли Вашингтон в возможном нападении. При этом они не исключают, что США могли поделиться с израильскими властями разведданными.

Соединенные Штаты продолжают вести переговоры с Ираном касательно ядерного оружия. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что Израиль и США должны сотрудничать друг с другом, чтобы добиться прекращения огня, освободить заложников в Газе и не дать Ирану получить ядерное оружие.

Ранее сообщалось, что власти Ирана разработали план ответного ракетного удара по Израилю в случае атаки с их стороны. Предполагается, что ответные меры будут включать использование сотен баллистических ракет.