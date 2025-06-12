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19:13, 12 июня 2025Мир

В США сообщили о возможном нападении Израиля на Иран

ABC News: Израиль может нанести удар по Ирану в ближайшие дни
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израильские власти могут нанести удар по Ирану в ближайшие дни. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

По словам трех собеседников СМИ, им неизвестно, замешан ли Вашингтон в возможном нападении. При этом они не исключают, что США могли поделиться с израильскими властями разведданными.

Соединенные Штаты продолжают вести переговоры с Ираном касательно ядерного оружия. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что Израиль и США должны сотрудничать друг с другом, чтобы добиться прекращения огня, освободить заложников в Газе и не дать Ирану получить ядерное оружие.

Ранее сообщалось, что власти Ирана разработали план ответного ракетного удара по Израилю в случае атаки с их стороны. Предполагается, что ответные меры будут включать использование сотен баллистических ракет.

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