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13:47, 12 июня 2025Мир

Трампа назвали способным совмещать роли президента США и премьер-министра Израиля

Уиткофф: Трамп может быть лидером США и премьер-министром Израиля одновременно
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что Трамп способен совмещать как роль американского лидера, так и роль премьер-министра Израиля. Об этом пишет The Times of Israel.

Выступая на мероприятии израильской волонтерской организации United Hatzalah, Уиткофф назвал Трампа другом еврейского народа. «Нет никакого неуважения к премьер-министру Нетаньяху, с которым я на самом деле говорил сегодня, но я думаю, что президент Трамп может стать первым действующим президентом, который одновременно с этим будет премьер-министром Израиля», — заявил он. Эта фраза вызвала аплодисменты в зале.

Спецпосланник Трампа объяснил, что нынешняя администрация США готова защищать право Израиля на существование и процветание. Он заявил, что страны должны сотрудничать друг с другом, чтобы добиться прекращения огня, освободить заложников в Газе и не дать Ирану получить ядерное оружие.

Ранее сообщалось, что Стивен Уиткофф назвал ответ радикального исламского движения ХАМАС на предложение Вашингтона о прекращении огня в секторе Газа неприемлемым. Он добавил, что палестинское движение обязано принять инициативу США в качестве основы для будущих переговоров.

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