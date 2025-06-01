Спецпосланник Трампа назвал ответ ХАМАС по Газе неприемлемым

Уиткофф назвал ответ ХАМАС на предложение США по Газе неприемлемым

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в соцсети X назвал ответ радикального исламского движения ХАМАС на предложение Вашингтона о прекращении огня в секторе Газа неприемлемым.

«Я получил ответ ХАМАС на предложение Соединенных Штатов. Он является совершенно неприемлемым и отбрасывает нас только назад», — подчеркнул американский чиновник.

Он добавил, что палестинское движение обязано принять инициативу США в качестве основы для будущих переговоров. После этого можно будет заключить соглашение о прекращении огня сроком на 60 дней и вернуть израильских заложников.

Ранее стало известно, что Израиль согласился на новое предложение о прекращении огня в Газе, представленное Уиткоффом. Об этом сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.

