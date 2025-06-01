Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:59, 1 июня 2025Мир

Спецпосланник Трампа назвал ответ ХАМАС по Газе неприемлемым

Уиткофф назвал ответ ХАМАС на предложение США по Газе неприемлемым
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Globallookpress.com

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в соцсети X назвал ответ радикального исламского движения ХАМАС на предложение Вашингтона о прекращении огня в секторе Газа неприемлемым.

«Я получил ответ ХАМАС на предложение Соединенных Штатов. Он является совершенно неприемлемым и отбрасывает нас только назад», — подчеркнул американский чиновник.

Он добавил, что палестинское движение обязано принять инициативу США в качестве основы для будущих переговоров. После этого можно будет заключить соглашение о прекращении огня сроком на 60 дней и вернуть израильских заложников.

Ранее стало известно, что Израиль согласился на новое предложение о прекращении огня в Газе, представленное Уиткоффом. Об этом сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Брянской области подорвали мост, пассажирский поезд потерпел крушение. Есть жертвы и пострадавшие

    В районе подорванного моста в Брянской области была замечена украинская ДРГ

    В оккупированном ВСУ Запорожье раздались взрывы

    Спецпосланник Трампа назвал ответ ХАМАС по Газе неприемлемым

    Пассажиров пострадавшего при ЧП в Брянской области поезда эвакуировали в ПВР

    Водитель грузовика пострадал при обрушении моста в Брянской области

    В Германии предрекли гражданскую войну на Украине в случае провала переговоров

    Губернатор Брянской области уточнил число жертв при обрушении моста на поезд

    Следственный комитет раскрыл подробности обрушения моста в Брянской области

    В Австрии возмутились требованием Украины вернуть домой эвакуированных детей-инвалидов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости