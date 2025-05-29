Израиль согласился на перемирие в Газе

Reuters: Израиль согласился на перемирие в Газе, предложенное Уиткоффом

Израиль согласился на новое предложение о прекращении огня в Газе, представленное спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху, его слова передает Reuters.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил семьям заложников, удерживаемых в секторе Газа, что Израиль принял новое предложение о прекращении огня, представленное спецпредставителем президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом», — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что Израиль получил новое предложение, которое предусматривает перемирие в секторе Газа на 60 дней и освобождение десяти израильских заложников из плена радикальной палестинской группировки ХАМАС.

До этого Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа лидера радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара.