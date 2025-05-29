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17:34, 29 мая 2025Мир

Израиль получил новое предложение США о перемирии в Газе

Ynet: Израиль получил предложение Уиткоффа о перемирии в Газе на 60 дней
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Jehad Alshrafi / AP

Израиль получил новое предложение спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, которое предусматривает перемирие в секторе Газа на 60 дней и освобождение десяти израильских заложников из плена радикальной палестинской группировки ХАМАС. Об этом сообщает Ynet.

Отмечается, что Израиль получил предложение Уиткоффа в ночь на 29 мая, но пока не дал на него ответа.

По данным портала, проект соглашения предусматривает переговоры сторон о полном прекращении войны в Газе в течение 60-дневного перемирия. После достижения сторонами договоренности по этому вопросу будут освобождены оставшиеся заложники, в противном случае Израиль оставляет за собой право возобновить боевые действия. Согласно информации израильской стороны, на данный момент в Газе удерживаются 20 живых заложников и 38 тел погибших.

26 мая агентство Reuters сообщило о согласии ХАМАС с предложенным американской стороной перемирием, однако вскоре эту информацию опроверг Уиткофф. По его словам, реальная позиция ХАМАС «разочаровывает и совершенно неприемлема».

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