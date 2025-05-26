Палестинцы согласились с предложением США прекратить огонь с Израилем

Reuters: ХАМАС согласился с предложением США прекратить огонь с Израилем

Боевики палестинской группировки исламистского толка ХАМАС согласились с предложением спецпосланника США Стива Уиткоффа прекратить огонь с Израилем. Об этом сообщает Reuters.

«Предложение предусматривает освобождение 10 живых израильских заложников в составе двух групп, удерживаемых ХАМАС, в обмен на 70-дневное прекращение огня и частичный вывод войск из сектора Газа», — заявил агентству источник в группировке.

Ранее Израиль пригрозил аннексировать Западный берег реки Иордан в ответ на любое признание независимой Палестины крупными державами.