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17:05, 26 мая 2025Мир

Палестинцы согласились с предложением США прекратить огонь с Израилем

Reuters: ХАМАС согласился с предложением США прекратить огонь с Израилем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohamad Bayoush / Reuters

Боевики палестинской группировки исламистского толка ХАМАС согласились с предложением спецпосланника США Стива Уиткоффа прекратить огонь с Израилем. Об этом сообщает Reuters.

«Предложение предусматривает освобождение 10 живых израильских заложников в составе двух групп, удерживаемых ХАМАС, в обмен на 70-дневное прекращение огня и частичный вывод войск из сектора Газа», — заявил агентству источник в группировке.

Ранее Израиль пригрозил аннексировать Западный берег реки Иордан в ответ на любое признание независимой Палестины крупными державами.

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