Израиль пригрозил аннексировать Западный берег реки Иордан при одном условии

Глава МИД Израиля Саар заявил о возможной аннексии Западного берега реки Иордан

Израиль может аннексировать Западный берег реки Иордан в ответ на любое признание Государства Палестина крупными державами, такими как Великобритания и Франция. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление главы израильского МИД Гидеона Саара.

По его словам, любые односторонние шаги против Израиля встретят ответные шаги с его стороны, включая возможную аннексию территорий на Западном берегу.

Телеканал отмечает, что это предупреждение прозвучало на фоне усилий президента Франции Эммануэля Макрона по проведению в середине июня международной конференции с целью добиться международного признания палестинского государства.

Ранее стало известно о возможном прекращении огня между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.