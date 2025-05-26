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12:35, 26 мая 2025Мир

Израиль пригрозил аннексировать Западный берег реки Иордан при одном условии

Глава МИД Израиля Саар заявил о возможной аннексии Западного берега реки Иордан
Гидеон Саар

Гидеон Саар. Фото: Yves Herman / Reuters

Израиль может аннексировать Западный берег реки Иордан в ответ на любое признание Государства Палестина крупными державами, такими как Великобритания и Франция. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление главы израильского МИД Гидеона Саара.

По его словам, любые односторонние шаги против Израиля встретят ответные шаги с его стороны, включая возможную аннексию территорий на Западном берегу.

Телеканал отмечает, что это предупреждение прозвучало на фоне усилий президента Франции Эммануэля Макрона по проведению в середине июня международной конференции с целью добиться международного признания палестинского государства.

Ранее стало известно о возможном прекращении огня между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

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