Стало известно о возможном прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Al Mayadeen: Израиль и ХАМАС обсуждают возможность прекращения огня на 60 дней

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС обсуждают возможность прекращения огня в секторе Газа на 60 дней. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

«Предложение, представленное в координации со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, представляет собой комплексную основу для 60-дневного прекращения огня и включает освобождение десяти израильских заложников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предложенный план прекращения огня содержит дорожную карту восстановления Газы, поэтапного освобождения заложников и начала переговоров о долгосрочном послевоенном управлении анклавом. Как утверждается, гарантом соглашения могут стать Соединенные Штаты.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова пойти на временное прекращение огня в секторе Газа при условии освобождения заложников. Он добавил, что Армия обороны Израиля прекратит боевые действия, если анклав будет полностью демилитаризирован, а боевики палестинского движения покинут территорию Газы.