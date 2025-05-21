Премьер Израиля назвал условие прекращения огня в Газе

Нетаньяху: Израиль готов на прекращение огня при условии освобождения заложников

Израиль готов пойти на временное прекращение огня в секторе Газа при условии освобождения заложников. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

«Мы готовы к временному прекращению огня в Газе, но при условии освобождения заложников, удерживаемых [радикальным палестинским движением] ХАМАС», — подчеркнул израильский премьер.

Также Нетаньяху добавил, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) прекратит боевые действия, если анклав будет полностью демилитаризирован, а боевики палестинского движения покинут территорию Газы.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп разочарован ходом войны в секторе Газа и передал Нетаньяху послание, чтобы тот «закруглялся». По мнению американского лидера, конфликт «мешает ему осуществить свои планы» в регионе.