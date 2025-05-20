Трамп передал Нетаньяху «закругляться» в Газе

Axios: Трамп разочарован ходом войны в Газе и передал Нетаньяху «закругляться»

Президент США Дональд Трамп разочарован ходом войны в секторе Газе и передал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, чтобы тот «закруглялся». Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

«Президент разочарован тем, что происходит в Газе. Он хочет, чтобы война закончилась, чтобы заложники вернулись домой, чтобы туда поступала помощь и чтобы он начал восстанавливать Газу», — передает портал слова источника.

Уточняется, что глава Белого дома считает успешным свое состоявшееся на прошлой неделе турне по странам Ближнего Востока, однако, по мнению президента, конфликт в Газе «мешает ему осуществить свои планы» в регионе.

Ранее Великобритания, Франция и Канада подвергли критике расширение операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Они также пригрозили Тель-Авиву введением санкций.