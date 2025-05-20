Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:19, 20 мая 2025Мир

Трамп передал Нетаньяху «закругляться» в Газе

Axios: Трамп разочарован ходом войны в Газе и передал Нетаньяху «закругляться»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп разочарован ходом войны в секторе Газе и передал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, чтобы тот «закруглялся». Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

«Президент разочарован тем, что происходит в Газе. Он хочет, чтобы война закончилась, чтобы заложники вернулись домой, чтобы туда поступала помощь и чтобы он начал восстанавливать Газу», — передает портал слова источника.

Уточняется, что глава Белого дома считает успешным свое состоявшееся на прошлой неделе турне по странам Ближнего Востока, однако, по мнению президента, конфликт в Газе «мешает ему осуществить свои планы» в регионе.

Ранее Великобритания, Франция и Канада подвергли критике расширение операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Они также пригрозили Тель-Авиву введением санкций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об уходе из Госдумы одного из богатейших российских депутатов

    Украинцы пожаловались на угрозы и оскорбления со стороны польских полицейских

    В ВСУ создали первую штурмовую мотоциклетную роту

    На Украине сделали признание о тяжелом положении ВСУ

    В Италии раскрыли план Трампа по Украине

    Взрыв суперкара за 20 миллионов рублей на трассе в Подмосковье попал на видео

    Арестович прекратил собирать средства на оружие для ВСУ

    Блогер захотел узнать, как чувствуют себя незрячие люди, и не справился с последствиями. Почему такие эксперименты опасны?

    «Сидите дома, пока не похудеете». Туристы ненавидят попутчиков с лишним весом. Через что им приходится пройти, чтобы увидеть мир?

    Работающий с Соловьевым телеведущий раскрыл личную подробность о нем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости