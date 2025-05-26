США опровергли слухи о согласии ХАМАС на прекращение огня

Спецпосланник США Уиткофф опроверг согласие ХАМАС на прекращение огня с Израилем

Палестинская радикальная группировка исламистского толка ХАМАС не соглашась на прекращение огня с Изралем. С таким опровержением в интервью корреспонденту портала Axios Бараку Равиду выступил спецпосланник США Стив Уиткофф. Соответствующий комментарий журналист опубликовал на своей странице в соцсети Х.

По словам американского чиновника, реальная позиция ХАМАС «разочаровывает и совершенно неприемлема».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что боевики ХАМАС якобы согласились с предложением спецпосланника США Стива Уиткоффа прекратить огонь с Израилем.