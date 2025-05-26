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18:07, 26 мая 2025Мир

США опровергли слухи о согласии ХАМАС на прекращение огня

Спецпосланник США Уиткофф опроверг согласие ХАМАС на прекращение огня с Израилем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reinhard Krause / Reuters

Палестинская радикальная группировка исламистского толка ХАМАС не соглашась на прекращение огня с Изралем. С таким опровержением в интервью корреспонденту портала Axios Бараку Равиду выступил спецпосланник США Стив Уиткофф. Соответствующий комментарий журналист опубликовал на своей странице в соцсети Х.

По словам американского чиновника, реальная позиция ХАМАС «разочаровывает и совершенно неприемлема».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что боевики ХАМАС якобы согласились с предложением спецпосланника США Стива Уиткоффа прекратить огонь с Израилем.

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