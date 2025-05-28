Премьер Нетаньяху: Израиль ликвидировал лидера ХАМАС Синвара

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа лидера радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара. Об этом сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху, его слова передает Reuters.

«Мы достигли поворотного момента на пути к уничтожению управленческого потенциала ХАМАС. Мы ликвидировали Мухаммеда Синвара», — заявил глава израильского правительства.

По данным газеты The Wall Street Journal, Мухаммед Синвар являлся младшим братом бывшего главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара, которого в октябре 2024 года ликвидировали израильские военные.

26 мая стало известно, что боевики палестинского движения согласились принять предложение спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа о прекращении огня с Израилем. Сделка предусматривает освобождение 10 живых израильских заложников в обмен на 70-дневное прекращение огня и частичный вывод войск из сектора Газа.