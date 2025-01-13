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11:00, 13 января 2025Мир

Раскрыто имя нового лидера ХАМАС в Газе

WSJ: Новым лидером ХАМАС в Газе стал Мухаммед Синвар
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Мохаммед Синвар

Мохаммед Синвар. Фото: Mohammed Salem / Reuters

Новым лидером палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа стал Мухаммад Синвар. Имя главы группировки раскрывает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Синвар возглавляет боевое крыло ХАМАС — группировку «Бригады Иззэддина аль-Кассама». По данным издания, он является младшим братом бывшего главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара, ликвидированного в октябре 2024 года израильскими военными.

По словам собеседников газеты, Мухаммад Синвар активно выступает за возрождение палестинского движения, так как израильская военная операция подорвала его боевые возможности.

17 октября в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о возможной ликвидации Яхьи Синвара в результате операции в секторе Газа. Позже ДНК-экспертиза подтвердила, что найденные на месте удара останки действительно принадлежали лидеру ХАМАС.

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