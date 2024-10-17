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16:03, 17 октября 2024Мир

Израиль заявил о возможной ликвидации лидера ХАМАС Синвара

ЦАХАЛ: лидера ХАМАС Яхью Синвара, вероятно, ликвидировали

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), вероятно, ликвидировала лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара. Об этом заявил представитель израильской армии, сообщает Reuters

Как отмечает агентство, ЦАХАЛ проверяет возможность ликвидации Синвара после операции в секторе Газа, целью которой являлись трое боевиков. «На данном этапе личности [ликвидированных] террористов не могут быть установлены», — уточнили в израильской армии.

В ЦАХАЛ также отметили, что в здании, где были ликвидированы террористы, не было никаких признаков присутствия заложников.

Ранее уже появлялась информация о ликвидации Синвара, которая так и не подтвердилась. 8 октября глава политбюро ХАМАС вышел на связь после долгого молчания.

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      Виктория Кондратьева
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