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01:28, 8 октября 2024Мир

Лидер ХАМАС вышел на связь спустя несколько недель

Walla: глава политбюро ХАМАС Синвар жив и вышел на связь с Катаром

Фото: Yousef Masoud / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава политбюро палестинской организации ХАМАС Яхья Синвар жив — он вышел на связь после долгого молчания. Об этом со ссылкой на израильского чиновника сообщает новостной портал Walla.

По словам источника, до Израиля дошла информация о возобновлении контактов Синвара с представителями ХАМАС в Катаре. Он подчеркнул, что лидер группировки не выходил на связь несколько недель, даже после ликвидации лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Чиновник отметил, что точная дата отправки сообщений остается неизвестной, однако, вероятнее всего, Синвар не изменил свою позицию в вопросе сделки о заложниках. До этого власти Израиля предлагали главе ХАМАС безопасный выезд из сектора Газа в обмен на их освобождение.

Ранее сообщалось, что данные о возможной ликвидации Синвара проверяют в израильской системе безопасности. «В органах безопасности существует спор относительно того, был ли он просто в очередной раз отрезан от связи или действительно ликвидирован», — говорится в сообщении.

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      Артём Верейкин
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